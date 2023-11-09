İddia: Polat çifti, Şahin ve Falyalı'dan elde ettikleri parayı KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıttı

Gazeteci İsmail Saymaz, 'kara para aklama' suçundan tutuklanan eşi Dilan Polat ile tutuklanan Engin Polat'ın aleyhinde tanıklık eden bir şikayetçinin 3 Kasım'da verdiği ifadede, "Veysel Şahin ve Halil Falyalı'dan elde ettikleri bahis paralarını aklayarak kazanç elde etmektedirler" dediğini aktardı. Saymaz, savcılığa ulaşan bir ihbarda ise "Paranın mail-order'la Engin Polat'ın şirketlerine gittiği, çekilen paraların Bakırköy'de döviz bürosuna yatırıldığı, Veysel'in kardeşi Murat Şahin'de toplandığı, KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldığı" iddiasını aktardı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, 9 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmaya ilişkin gelişmneler devam ediyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'de yayımlanan "Polatların sahte fatura çarkı" başlıklı yazısında, Engin Polat'a ilişkin savcılığa yapılan ihbar ve şikayetteki iddiaları yer verdi.

Saymaz, Engin Polat'ın 3 Kasım'da savcılıkta alınan ifadesine göre, adı belirtilmeyen bir şikayetçinin aleyhte tanıklık ettiğini belirtti.

Saymaz, şikayetçinin Engin Polat için "Geçmişinde sahte fatura, çek işi yapan kişidir. Altı yıl önceye kadar taksicilik ve tezgâhtarlık yapardı. Sözde ticaret adı altında yüksek miktarlı faturalar kesilerek, Veysel Şahin ve Halil Falyalı'dan elde ettikleri bahis paralarını aklayarak kazanç elde etmektedirler" dediğini aktardı.

Saymaz'ın yazısında ilgili kısım şöyle:

"Ayrıca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan bir ihbarda Polat'ın Veysel Şahin ve Derkan Başer'le bahis işi yaptığı iddia ediliyor. Paranın mail-order'la Engin Polat'ın şirketlerine gittiği, çekilen paraların Bakırköy'de döviz bürosuna yatırıldığı, Veysel'in kardeşi Murat Şahin'de toplandığı, KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldığı savunuluyor. Doğru mu? Polat, Şahin ve Başer'i tanımadığını… Yasadışı bahisle ilgisinin olmadığını… ‘Mail-order' işini bilmediğini ileri sürüyor.”