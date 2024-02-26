İddia: Ronaldinho, Survivor’dan ne kadar para aldı?

Brezilya ve Barcelona formasıyla bir döneme damga vuran eski futbolcu Ronaldinho’nun Acun Ilıcalı’nın kanalında yayınlanan Survivor programına misafir olması sürpriz olarak karşılanmıştı. Sosyal medyada çıkan iddialara göre, Acun Ilıcalı, Ronaldinho’nun programa gelmesi için 100-150 bin dolar civarında para ödedi.

Sosyal medyada Acun Ilıcalı’nın sunduğu ve sahibi olduğu TV8’de yayınlanan Survivor programına katılan Ronaldinho’nın ne kadar ücret aldığıyla ilgili bazı iddialar yer aldı. Brezilya basını da bu iddiaları gündemine taşıdı.

Bir döneme PSG’den sonra gittiği Barcelona formasıyla damga vuran, daha sonra Milan’da da top koşturan 43 yaşındaki Ronaldinho’nun Survivor’a gelmesi sürpriz olmuştu.

Ronaldinho Survivor All Star’da, eski futbolcu Sercan Yıldırım ve Yasin’le ayak voleybolu oynamıştı. Aynı zamanda çift kale maçta da hünerlerini sergilemişti.

Sosyal medyada çıkan ve Brezilya basınına da taşınan iddialara göre Acun Ilıcalı, Ronaldinho için 100 ila 150 bin dolar (yaklaşık 4,6 milyon TL) ödedi.

Acun Ilıcalı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.