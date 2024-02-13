İddia: Saran Medya, Süper Lig ihalesinden çekilebilir

Saran Medya'nın Süper Lig yayın ihalesinden çekilebileceği belirtildi.

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu X hesabından paylaştığı mesajda, Saran Medya'nın Süper Lig yayın ihalesinden çekilebileceğini belirtti.

Sabuncuoğlu, S Sport gibi kanalları bünyesinde bulunduran Saran Medya'nın ihaleyle ilgili sorularını, şartname gereği Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettiğini ancak henüz hiçbir cevap almadıklarını ve yaşanan süreçten rahatsız olduklarını ifade etti.

Sabuncuoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Saran Medya, Süper Lig yayın ihalesinden çekilebilir. Yayın ihalesine dair sorularını, şartname çerçevesinde TFF’ye ileten Saran Medya, bugüne dek hiç cevap alamadı ve yaşanan süreçteki yaklaşımdan dolayı rahatsız oldu."