İddia: Şırnak'ta yurttan atılan lise öğrencisi intihar etti

Şırnak'ta yurttan atılan lise öğrencisinin intihar ettiği öne sürüldü. Barınamıyoruz Hareketi, olayın aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Şırnak'ta Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yurdu'nda kalan bir lise öğrencisi yurttan atılmasının ardından intihar etti.

Olayı, Barınamıyoruz Hareketi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Olayın aydınlatılması için yetkililere çağrı yapıldı.

Barınamayoruz Hareketi, sosyal medya platformu X'te şu paylaşımı yaptı:

"Bir öğrenci intiharı daha! Şırnak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yurdu'nda kalan bir öğrenci yurt müdürüyle tartıştıktan sonra yurttan atıldı. Öğrenci yurttan atıldıktan sonra intihar etti. Ailesi ve arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz. Olay derhal aydınlatılsın."