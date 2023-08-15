İddia: Soylu'nun da kullandığı emniyet programının sorgulama geçmişi siliniyor

Emniyet istihbaratının kullandığı sorgulama programının kimler tarafından kullanıldığı ve kimlerin sorgulandığı hakkındaki geçmiş kayıtlarının silindiği iddia edildi. Eski İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da buluştuğu bir sosyal medya fenomenine elindeki telefonu gösterip, "Bu devletin çok büyük güçleri var" diyerek fenomenin kimliği üzerinden iki saniye içinde tüm kayıtlarını ortaya dökmüş, görüntüler tartışma yaratmıştı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cep telefonundan tanıttığı "KİM O" sorgulama sisteminde, kimlerin sorgulandığına ilişkin geçmiş kayıtların silinmiş olabileceği iddia edildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü "Soylu’nun cep telefonundan siyasi şov yaptığı güvenlik yazılımı neden kapatılıp açılıyor?" başlıklı yazısında Süleyman Soylu döneminde "KİM O" adıyla açılan sorgu takip sistemine erişimin zorlaştığını yazdı.

Yazılımı kullanan polislerin, zaman içinde sisteme ulaşamamaya başladığını kaydeden Şardan, "Hatta öyle ki, program bir keresinde iki gün boyunca uygulama dışında kaldı. Sonrasında açılıp kapandı, açılıp kapandı. Büyüteç’i yazdığım saatlerde kullanıma kapalıydı yine" ifaedelerini kullandı.

Bu durumun ne anlama geldiğini bilişim işlerinden oldukça iyi anlayan bir dostuna sorduğunu aktaran Şardan şöyle devam etti: "Verdiği yanıt kısa ve öz oldu; 'Log kayıtlarını siliyorlardır.'"

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Genel seçim dönemdeki propaganda sürecinin en çok eleştirilen konularının başında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cep telefonuna yüklü olduğu ortaya çıkan bilgisayar programı vardı.

Soylu, İstanbul’da buluştuğu bir sosyal medya fenomenine elindeki telefonu gösterip, “Bu devletin çok büyük güçleri var” diyerek fenomenin kimliği üzerinden iki saniye içinde tüm kayıtlarını ortaya döktü.

Bu görüntülerin yine sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla ciddi tartışma başladı. Sadece polis teşkilatında suçla mücadele çerçevesinde “sınırlı” personelin kullanımına sunulan yazılımın, siyasi kimliği olan bakanın cep telefonunda hangi gerekçeyle bulunduğu tartışılageldi.

Savcılıklara şikâyet dilekçeleri verildi.

“Kim O” adıyla açılan program, Emniyet İstihbarat Başkanlığı’nda geliştirilen ve kullanılan Yıldız adlı özel bir programın altındaki yazılımlardan birisiydi.

Hedef kişilerin, devletteki ve sosyal medya benzeri mecralardaki bilgilerini analiz eden, saniyeler içinde sonuca götüren özel bir uygulamaydı.

Programın, Soylu tarafından siyasi amaç uğruna deşifre edilmesi, sonun başlangıcı oldu bir bakıma.

Soylu’nun açıklaması sonrasında artık iyice ortalığa düşen bilgisayar programında bir kaç gündür ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Özellikle il emniyet müdürleri kararnamesinin yayınlanmasından sonra.

Aldığım bilgiye göre, bilhassa Emniyet İstihbarat Başkanı Akın Zaimoğlu’nun bu görevinden alınıp Bursa Emniyet Müdürü yapılmasıyla başlayan günlerde, “Kim O” programına erişim zorlaştı.

Yazılımı kullanan polisler, zaman içinde sisteme ulaşamamaya başladı. Hatta öyle ki, program bir keresinde iki gün boyunca uygulama dışında kaldı.

Sonrasında açılıp kapandı, açılıp kapandı. Büyüteç’i yazdığım saatlerde kullanıma kapalıydı yine.

Bu durumun ne anlama geldiğini bilişim işlerinden oldukça iyi anlayan bir dostuma sordum. Verdiği yanıt kısa ve öz oldu:

“Log kayıtlarını siliyorlardır”

Daha önce de FETÖ döneminin sona ermesiyle birlikte benzer saptamaları ve gelişmeleri yaşamıştı bu ülke.

KİMLER HAKKINDA HANGİ BİLGİLER TOPLANDI, NERELERDE KULLANILDI?

Aynı dostum, anlatmaya devam etti:

“Programın her kapatılıp açıldığında ya güncelleme yani yeni versiyon yüklemesi ya da geçmişe dönük log kayıtları silinir. Programın kapatılmasıyla beraber, çoğunlukla geçmişte sistem üzerinden kimlerin sorgulandığı, kimlerin hangi tür verilerine ulaşıldığını anlaşılmaması için log kayıtları silinmeye çalışılır. Bu silme işlemi de kimi zaman yeni versiyon yüklemesiyle gerçekleştirilir. Ancak ne kadar silinse de yine de işlemler sistemde iz bırakır. FETÖ döneminde 30 kez silinen log kayıtlarının özel programlarla geri getirildiğini hatırlayalım.”

Bu açıklamadan şunu anlıyoruz?

Soylu’nun “Bu devletin çok büyük güçleri var” dediği programla acaba kimler, hangi gerekçeyle, ne kadar süre sorgulandı? Kimler hakkında hangi bilgiler toplandı? Bu bilgiler, nerede kullanıldı?

Bunların ortaya çıkarılması önemli.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, bu konuya ciddi şekilde eğilmeli."