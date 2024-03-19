İddia: Suriye'de İbrahim Kalın'ın da yer aldığı MİT konvoyunun önü kesildi

Suriye'nin Azez kentine 5 kilometre uzaklıktaki bir bölgede MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da bulunduğu konvoyun önünün protestocu bir grup tarafından kesildiği iddia edildi. Konvoyun, yolunu değiştirerek Türkiye'ye döndüğü öne sürüldü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da içinde yer aldığı MİT konvoyunun Suriye’de önünün kesildiği iddia edildi. İddialara göre Azez’e 5 kilometre uzaklıktaki Sajo bölgesindeki kavşakta öfkeli bir grup tarafından önü kesilen konvoy, kalabalık dağılmayınca yolunu değiştirerek Türkiye’ye döndü.

İddiayı ortaya atan kişi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a muhalif olduğu bilinen gazeteci Ayman Abdel Nour oldu. Söz konusu protestoya ait olduğu belirtilen yaklaşık 1 dakikalık bir video da sosyal medyaya düştü.

Gazeteci Hediye Levent de söz konusu iddialardan bahsetti. Levent’in aktardığı iddialara göre protestocu grup içinde Suriyeli muhalifler de bulunuyordu ve konvoyun önünü kesenler konvoyda Türk yetkililerin olduğunu bilmiyorlardı.

İddia şu;

-MİT Müsteşarı İbrahim Kalın kuzey Suriye'deydi

-Kalın'ın bulunduğu konvoyun önü kesildi

-Konvoyu durduranlar konvoyda Suriye muhalefetinden isimler olduğunu zannediyordu, Kalın'ın olduğunu bilmiyorlardı

-Türk Özel Kuvvetler devreye girdi. https://t.co/Fe4l16Q8sF — Hediye Levent (@hediyelevent) March 18, 2024

"HAVAYA ATEŞ AÇILDI ANCAK GRUP DAĞILMADI"

Konvoy içindeki askerlerin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı ancak kalabalık dağılmayınca konvoyun ilk güzergahını değiştirerek El Bab yönüne gittikleri belirtildi.

İddialara göre konvoyda Suriye dosyasından sorumlu Abu Saeed ve onlara eşlik eden üst düzey bir Katar heyeti de yer alıyordu.

Gazeteci Fehim Taştekin de kendi YouTube kanalında yaptığı yayında konuyu ele aldı. Taştekin’in muhaliflerden elde ettiği bilgilere göre İbrahim Kalın, 17 Mart Pazar günü Azez’de muhaliflerin düzenlediği iftara katıldı ve burada genel bir değerlendirme yapıldı.

"GEÇİCİ HÜKÜMETİ PROTESTO ETMEK İSTİYORLARDI"

Taştekin, protestoyu organize ettiği belirtilen grup hakkında ise şunları söyledi:

“Protestoyu organiz eden, Al Şahba grubu olarak bilinen bir grup. Kamptaki insanlar geçici hükümetin uygulamalarını protesto etmek için ve Suriye Ulusal Koalisyonu’na tepki göstermek için konvoyun önüne kesti. Ancak Türk yetkililerin de konvoyda olduğunu öğrenince şaşırdılar.”

Yolunu değiştirdiği belirtilen konvoy daha sonra Türkiye’ye ulaştı. İddialara ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.