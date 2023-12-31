İddia | Suudi bakan yardımcısı: "Burası krallık, cumhuriyet şovu yapamazsınız"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk krizi sonrası çıkmama kararı aldığı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında yaşanan skandalın yankıları sürüyor. Son olarak Suudi Bakan Yardımcısının, Türk kafilesine "Burası krallıkla yönetilir, sizin burada cumhuriyet şovu yaptırmayacağız" dediği iddia edildi.

Spor yorumcusu Atilla Türker, kral adına konuştuğunu belirten Suudi bir bakan yardımcısının Türk kafilesine "Burası krallıkla yönetilir, sizin cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz" dediğini öne sürdü.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya gelmesi planlanan Riyad’daki Süper Kupa finali maçında yaşanan "Atatürk" krizinde yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Spor yorumcusu Atilla Türker, Sözcü TV yayınında Suudi bir bakan yardımcısının Türk kafilesine yönelik söylediğini ileri sürdüğü bir iddiayı gündeme getirdi.

Türker'in iddiasına göre, Suudi Arabistan kralını temsilen konuştuğunu belirten bir bakan yardımcısı, Türk kafilesine “Krallıkla yönetiliyoruz, ben kral adına konuşuyorum. Sizin cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da geçtiğimiz akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "Atatürk pankartı" ve "Atatürk tişörtü" krizi yaşandı.

Takımların maç öncesinde sahaya Atatürk tişörtleriyle ve seremoniden önce sahaya Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi, Suudiler tarafından kabul görmedi. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin, maçtan önce Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin verilmedi.

Bunun üzerine iki takım maça çıkmama kararı aldı. Yaşanan kriz sonrası karşılaşma, iptal edilerek başka bir tarihe ertelendi.