İddia: TCMB’nin üst düzey yetkilileri Londra’da kapalı toplantı yaptı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Yılmaz, Merkez Bankası’ndan üst düzey yetkililerin İngiltere’de yabancı bir bankayla kapalı toplantılar yaptığını söyledi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) üst düzey yetkililerinin İngiltere’nin başkenti Londra'ya giderek yabancı bir bankanın müşterileri ile kapalı toplantılar yaptığını duyurdu.

Bunun TCMB’nin ciddiyetsizliğini gösterdiğini ve yabancı yatırımcının algısını bozduğunu belirten Yılmaz, X’ten şu paylaşımı yaptı:

“Anlaşılan o ki, son dönemde piyasalarda oluşan panik Merkez Bankası yöneticilerini de telaşlandırdı. Merkez Bankası’nda üst düzey isimler Londra’ya gidip yabancı bir bankanın müşterileri ile kapalı toplantılar yaptığını öğrendim. Bu Merkez Bankası ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Varolan sorunlara kısa vadede çözüm üretmek için yapılan bu hamleler yabancı yatırımcılardaki Türkiye algısını daha da bozar. Merkez Bankası yöneticilerinin bunun yerine ivedilikle şeffaf bir şekilde doğruları yapmasını tavsiye ederim. Her zaman söylediğim gibi devlet yönetmek, üst düzey kamu görevinde olmak ciddiyet ve sorumluluk gerektirir. Maalesef bundan çok uzaktayız.”