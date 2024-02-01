İddia: Türkiye'den Rusya'ya "kilit önemde" satışlar yapılıyor

Rus basını, Moskova'nın barut ihtiyacını Türk şirketlerden karşıladığını yazdı. İddiaya göre, önemli bölümü Türkiye'den olan toplam 4 ülkeden yapılan ithalatın boyutu, Rusya'nın 700 bin top mermisi üretmesine yetecek miktarda.

Türkiye ve Çin'den şirketlerin Rusya'nın eriyen mühimmat stoklarının yenilenmesi için Moskova'ya kilit önemde satışlar yaptığı iddia edildi.

Moscow Times'ın gümrük verilerine dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın nitroselüloz ihtiyacının yarısına yakını Türk şirketlerinden, üçte biriyse Çinli şirketlerden karşılandı.

Yanıcı bir madde olan nitroselüloz ayrıca modern barut üretiminde kullanılan temel bileşenlerden biri.

NİTROSELÜLOZ İTHALATININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ TÜRK ŞİRKETLERDEN

Savaşın başladığı 2022'de nitroselüloz ithalatını 5 katına çıkaran Rusya'nın yanıcı maddeden 2 bin ton satın aldığı, 2023'teyse bu rakamın yaklaşık 4 bin tona ulaştığı belirtildi.

Gümrük verilerine göre Rusya'nın 2023'te ithal ettiği nitroselülozun 1800 tonluk bölümü Türkiye'deki şirketlerden geldi.

78 TEDARİK ANLAŞMASI YAPILDI

Haberde, Türkiye'den iki şirket ve Çin'den bir şirketin geçen yıl Rus alıcılarla toplam 78 tedarik anlaşması imzaladığına dikkat çekildi. Alıcıların tamamının Rus savunma sanayisiyle bağlantıları nedeniyle Ukrayna tarafından yaptırım uygulanan şirketler olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ticaret verilerine göre, Türkiye merkezli şirketler muhtemelen Avrupa'da üretilen nitroselülozu buradan alıp Rusya'ya sattı. Zira BM verileri Türkiye'nin, elindeki yanıcı bileşenin yüzde 70'ini Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve İspanya'dan aldığını ortaya koyuyor.

Bunun bir sonucu olarak Rusya'ya gönderilen nitroselüloz fiyatları, kilogram başına 2,9 dolardan 4 dolara kadar yükseldi.

"700 BİN TOP MERMİSİ ÜRETMEYE YETECEK MİKTARDA"

Moscow Times, Türkiye ve Çin'den gelen nitroselülozun yanı sıra, yanıcı maddenin üretiminde kullanılan pamuk selülozunun da Kazakistan ve Özbekistan'dan temin edildiğini yazdı.

İddiaya göre 4 ülkeden 2023'te yapılan toplam ithalatın boyutu, Rusya'nın 700 bin top mermisi üretmesine yetecek miktarda.

Avrupa Birliği, Nisan 2022'de aldığı kararla Rusya'ya nitroselüloz satışını yasaklamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe