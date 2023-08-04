İddia: "Uçuş sırasında namaz kılmak riskli" diyen THY pilotu işten atıldı

30 yılı aşkındır THY'de çalışan bir pilotun “Uçuş sırasında kokpitte namaz kılmak uçuş güvenliği açısından riskli” dediği gerekçesiyle 'sebep sunulmadan' görevine son verildiği iddia edildi.

Türk Hava Yolları’nda (THY) 30 yılı aşkın süredir çalışan bir pilotun, “Uçuş sırasında kokpitte namaz kılmak uçuş güvenliği açısından riskli” dediği için işten atıldığı iddia edildi.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, olay, bir yurtdışı uçuşunda yaşandı. Kaptan pilot ile ikinci pilot arasında, uçuşta esnasında namaz kılmak ve oruç tutmak arasında bir diyalog gerçekleşti.

Kaptan pilot, bunun güvenlik açısından risk barındırdığını söyledi. Bunun üzerine ikinci pilot, şikayetçi oldu. Ardından gerekçe dahi sunulmadan, kaptan pilotun işine son verildi.

Karar, uçuştan birkaç gün sonra kaptan pilota sunulurken, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın, sebebini soran pilota, “Sebep söylemek zorunda değilim, istediğimi atarım” dediği öne sürüldü.

Uzmanlar da özellikle uzun uçuşlarda oruç tutulmasının riskli olduğunu belirtiyor. Nedeninin ise baş dönmesi, dikkat kaybı gibi olası etkiler olduğu söyleniyor.