İddia: Vakıfbank, Ayhan Bora Kaplan'a ait şirketlere teminatsız 600 milyon lira kredi verdi

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Vakıfbank'ın Ayhan Bora Kaplan'a ait şirketlere "Kredi verilemez" notuna rağmen 600 milyon liralık kredi verdiğini iddia etti.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın sahip olduğu Vakıfbank'tan 600 milyon TL kredi verildiğini öne sürdü.

Çömez'in iddiasına göre Ayhan Bora Kaplan'a verilen kredi teminatsız olarak verildi. Çömez ayrıca Kaplan'a ait şirketlerin kredi değerlendirme notlarının yetersiz olmasına rağmen söz konusu kredinin verildiğini savundu.

⁉️Maliye Bakanı @memetsimsek e yeni sorular;

💰Ayhan Bora Kaplan’ın, değerlendirme notu C3 ve C4 olan, yani kredi verilmesi mümkün olmayan şirketlerine,

💰Vakıf Bank’tan,

💰Teminatsız,

💰600 milyon Lira kredi verildiği,

💰Ve bunun geri ödenmediği,

👉Doğru mu?

Cevabı biz… pic.twitter.com/UDUXKO4xM2 — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) November 23, 2023

Daha önce gündeme taşıdığı Halkbank’a dair sorularına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevap vermediğini belirten Çömez, bu kez Vakıfbank hakkında Şimşek'e sorular yöneltti.

İYİ Partili Turhan Çömez'in Hazine ve Maliye Bakanı Turhan Çömez'e yönelttiği sorular şu şekilde: