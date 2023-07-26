İddia: Zamlara isyan eden AKP'li Hacer Çınar'ın istifası istendi

2016 yılında Erdoğan için "Lütfen benim ömrümü ona ver" dedikten sonra peş peşe yapılan fahiş zamları protesto eden AKP'li Bolu Belediye Meclisi üyesi Hacer Çınar'ın istifasının istendiği belirtildi.

2016 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir programda “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü gibi helal olsun cumhurbaşkanım" ifadelerini kullanan AKP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, son zamanda yaşanan zamlara ve fiyat artışlarına gösterdiği tepkiyle yeniden gündeme geldi.

Bolu yerel medyasında yer alan haberlere göre, meclis üyeliğinin yanı sıra Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini de yürüten Hacer Çınar için şu talep iletildi:

“AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyemiz olmasının yanında Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini de yürüten Hacer Çınar’ın ulusal ve yerel gündemde de yer alan açıklamalarının ardından parti içi kurullarımızda yaptığımız istişare ve değerlendirmeler neticesinde Bolu Belediye Meclis Üyeliği’nden affını istedik.”

NE OLMUŞTU?

Hacer Çınar, sağlık işçilerinin geriye dönük haklarının ödenmesi konusunda geçen hafta İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmış, "Herkesin yemek zorunda olduğu domatesin, biberin yüzünü göremez olduk. Tüm bunlar olurken bizler, ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik. Ama bitti. Sabrımız bitti” ifadelerini kullanmıştı.

Özcan daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile girdiği polemiklerle de gündeme gelmişti.