İddiaları yalanladı: UEFA Başkanı'ndan Suudi Arabistan takımlarına veto

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan kulüplerinin önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceği iddialarını yalanladı. Ceferin, organizasyonlara sadece Avrupa kulüplerinin katılabileceğini ifade etti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan kulüplerinin önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğine dair söylentileri yalanladı.

L'Equipe'e konuşan Ceferin, Suudi Arabistan ligine ilişkin, "Bu bir tehdit değil, benzer bir yaklaşımı kariyerlerinin sonundaki oyunculara çok para teklif ederek satın alan Çin'de de gördük. Çin futbolu gelişmedi ve sonrasında Dünya Kupası'na katılamadı" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan kulüplerinin önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğine dair söylentileri yalanlayan Ceferin, "Bir medya kuruluşu bize sormadan bu konu hakkında konuştu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir" dedi.

Ceferin, gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Şampiyonlar Ligi finali düzenlenmesi olasılığına yönelik soruya ise, "Sadece Avrupa federasyonları bir finale ev sahipliği yapmak için başvurabilir" yanıtını verdi.