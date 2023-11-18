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İDO'da sefer iptalleri

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle deniz seferlerinde iptaller yapıldı.

Güncel
  • 18.11.2023 12:29
  • Giriş: 18.11.2023 12:29
  • Güncelleme: 18.11.2023 12:32
Kaynak: DHA
İDO'da sefer iptalleri
Fotoğraf: AA

İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor.

Şehir Hatları, "Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması ile Adalar-Beşiktaş seferleri iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler şöyle :

Kadıköy-Yenikapı-Bursa -11:35
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 12:00
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 12:00
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 12:00
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30

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