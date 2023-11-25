İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal edilen seferleri ise şöyle;
11:35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma,
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