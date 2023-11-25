Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

Güncel
  • 25.11.2023 10:52
  • Giriş: 25.11.2023 10:52
  • Güncelleme: 25.11.2023 10:54
Kaynak: Haber Merkezi
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Fotoğraf: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal edilen seferleri ise şöyle; 

11:35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,  12:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 