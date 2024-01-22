İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İstanbul'da ve Bursa'da etkili olması beklenen yağış ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO, çok sayıda seferini iptal etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda;
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),
12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.