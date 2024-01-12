İduğ’dan 5 yıl sunumu: Tecrübelerimizi kamuya aktardık

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Söz verdik Bornova’yı büyütüyoruz” sloganıyla 4,5 yıl sunumunu gerçekleştirdi. İduğ, iş dünyasındaki tecrübelerini kamuya aktararak kaynağı kendi içinde projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

BİRGÜN EGE

Göreve geldiği günden başlayarak çalışmalarını anlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, iş dünyasındaki tecrübelerini kamuya aktardığını belirterek, “Mazbatayı aldık ve muhtarlarımız beni ziyarete geldi. En büyük sorunlarının yol olduğunu söyledik ve hemen asfalt tesisi sözü verdik. Tabi ekonomi çok önemli, pandemi sürecinde tam 24 ay dünya durdu. Biz ise durmadık, çünkü söz verdik ve sözlerimizi yerine getirmek için çalıştık. Biz, iş dünyasında önemli deneyimleri olan arkadaşlarımızı belediyemize kazandırdık” dedi.

Bu süreçte 147 araç satın aldıklarını ifade eden İduğ, “Kamunun en büyük yükü kiralık araçlar. Bu 147 araç kiralık olsaydı, 1 yıllık kirası 400 milyon TL olacaktı. Hangi belediye ödeyebilir. 2023 yılının Ekim ayından itibaren şirketler belediyelerden araçları, çöp kamyonlarını çekmeye başladılar. Bornova’dan çevremizdeki 7 ilçeye asfalt satıyoruz. 1 senede tesisin parasını geri aldık. Biz rutin işler yapan değil, belediyeyi ileri taşıyan yatırımlar yapıyoruz. Bornova bu tesisi kaç yıl kullanır, biz göremeyiz. Dolayısıyla sürdürülebilir işler yapmak bizim görevimizdi. 100 bin ton asfalt ürettik” diye konuştu.

İduğ, “2 kız öğrenci yurdu yaptık. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çocukların spor yapacağı tesisler yaptık. Kapalı pazaryerleri yaptık. Kampüs Bornova hayata geçti. Ek hizmet binamızı yaptık, Bornova İletişim Merkezi’ni açtık. Benzin istasyonumuz gelir kaynağımız oldu. Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi yaptık, şu anda kayıtlı STK sayımız 447. Kreşler açtık. Taziye evleri yaptık. Bornova Belediyesi’nin varlıklarını artırdık. Kurumsal Bornova çok önemli. Ben 2 ay sonra yokum, gittim ama bu sistem Bornovalıların. En büyük haz duyacağımız şey yaptıklarımızın devam etmesidir. Hepimiz bir gün gideceğiz ama bunlar kalacak” ifadelerini kullandı.

“İŞSİZLİK DEĞİL MESLEKSİZLİK SORUNU VAR”

Ödüllü proje olan Altın Bilezik hakkında bilgi veren İduğ, “21 bin kişiyi işe yönlendirdik. 112 firmanın katıldığı istihdam fuarını yaptık. Bu ülkede işsizlik var mı ben merak ediyorum. Çok büyük firmalar katıldı. Otele gidiyoruz, sanayiye gidiyoruz çalıştıracak eleman bulamıyorlar. Mesleksizlik sorunu var. Almanya’da 6 milyon meslek lisesi mezunu, 2 milyon üniversite mezunu var. Bizde ise tam tersi. İhtiyaç sahibi kadınların evden çalışarak ek gelir sağlayabilecekleri projelerimizi pilot mahallelerde başlattık. Sosyal yardımlarımızı artırdık. Sosyal işler müdürlüğümüz iyi bir çalışma içinde. Deprem önlemleri kapsamında çalıştık. Bazı parklara konteynerler koyacağız, deprem sırasında ihtiyaç olan her şey buralarda olacak. Anahtarları muhtarlara teslim edeceğiz. Bunlar risk yönetimini aşağı çekmek demek ama asıl konu depremde İzmir’in tahliye yani erişilebilirlik alternatiflerini geliştirmek lazım. Kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç olan bir konu” dedi.

“AFET BARINMA YERLEŞKESİNİ YAPACAĞIZ”

İduğ mevcut dönemde yaptığı çalışmaların ardından 2024 – 2029 yılları arasında yapılması gerekenleri anlattı. İduğ, “Biz aday oluruz ya da olmayız ama yapılması gerekenleri tespit ettik” dedi ve şunları söyledi:

"Türkiye’nin en kapsamlı Afet Barınma Yerleşkesini yapacağız. Güneş enerjisi projemiz var. Kızılay Mahallesi kentsel Dönüşümle baştan yaratılacak. Riskli bölgeyi dönüştüreceğiz. Planları yaptık, planlara itiraz edenler, imar affından yararlanarak tek katlı yerini 5 kat yapanlar. Ne istediklerini sorduğumuzda 8 – 10 kat imar ver dediler. 2 adet açık yüzme havuzu ve çok amaçlı aktivite merkezi yapacağız. Darülkurra restorasyon projemizle kazandıracağız. Engelsiz yaşam merkezi yapacağız. Aş evi projemiz var. Askıda reçeteyi biliyorsunuz, askıda protein, askıda balık projemiz olacak. Alzheimer merkezi açacağız. Bu projeleri 2024 yılında hayata geçirmek istiyoruz.”