İETT: 65 yaş ve üstü yolcularımız ücretsiz taşınmaya devam edecek

İETT, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılandığını belirterek, "İstanbul’da 65 yaş ve üstü yolcularımız, ücretsiz taşınmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul’da 65 yaş ve üstü yolcuların, ücretsiz taşınmaya devam edeceklerini bildirdi.

İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "İstanbul’da 65 yaş ve üstü yolcularımız, ücretsiz taşınmaya devam edecektir" denildi.

Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır.



İstanbul’da 65 yaş ve üstü yolcularımız, ücretsiz taşınmaya devam edecektir. pic.twitter.com/fUbDb1WB2f — İETT (@ietttr) October 17, 2023

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ve otobüs esnafı, Türkiye genelinde her ayın yalnızca 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşınacağına yönelik kararı özel halk otobüsleri asmıştı.

Başkan Kara ile otobüs esnafının araçların camlarına yapıştırdıkları duyuru afişinde şu ifadeler yer verildi:

"Hiçbir özel sektör ücretsiz hizmet yapamaz. Sayın vatandaşlarımızın bilgisine, taşıdığımız ücretsiz biniş gerçekleştiren vatandaşlarımızın alınan birlik kararı doğrultusunda, artan maliyetler (yakıt, parça bakım- tamir, personel vs.) nedeniyle ücretsiz yolcularımızı (bakanlığın ödediği gelir desteğinin karşıladığı), her ayın 1'inci ile 4'üncü günleri arasında taşıyabileceğimizi belirtiriz. Bu duyurumuzu tüm Türkiye genelinde araçlarımıza asacağımızı vatandaşlarımıza ve kamuoyuna bildirdiğimizi, önemle rica ederiz."