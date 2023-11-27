İETT'nin iç borçlanma talebine onay

İBB Meclisi'nde İETT'nin 800 milyon liralık iç borçlanma talebi onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinin (İETT) yeni otobüs alımı için 800 milyon liralık iç borçlanma talebi kabul edildi.

İBB Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, İBB kuruluşu İETT'nin üretim yeri Türkiye olan otobüslerden alım yapılması şartıyla yeni otobüs alımlarında kullanılmak üzere 800 milyon lira tutarındaki iç borçlanma talebi ele alındı.

Oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

İBB ve 16 iştirak şirketinde çalışan ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) finansman ihtiyaçlarının karşılanması için 896 milyon liralık borçlanma talebi de kabul edildi.