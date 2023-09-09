İETT otobüsü, tramvaya çarptı
Eminönü’nde İETT otobüsü, seyir halindeki tramvaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kısa süreliğine aksayan seferler normale döndü.
Kaynak: AA
Eminönü'nde İETT otobüsü, seyir halindeki tramvaya arkadan çarptı.
Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde ilerleyen bir İETT otobüsü, perona girmek için dönüş yaptığı sırada T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seyreden tramvaya arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle tramvay seferi kısa süre durdu.
Yaralananın olmadığı kazada araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.
Tramvayın hareket etmesi ile seferler normale döndü.