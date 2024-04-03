İETT şoförüne yumruklu saldırı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 3 kişi, İETT otobüsü şoförüne saldırdı. Şoförün darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi'nde İETT şoförü 3 kişinin saldırısına uğradı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa hattında sefer yapan 34 HO 1982 plakalı İETT otobüsü, Çavuş Caddesi'nde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle bir süre durdu.
Otobüs şoförü kaza yapan sürücülerden kendisine yol vermelerini istedi. Bunun üzerine 3 kişi, ön kapıdan otobüse girerek şoföre saldırdı.
Saldırganlar daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Şoföre saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İETT şoförüne yumruklu saldırıhttps://t.co/hOVMXzTQfV pic.twitter.com/Mef3Q5a3kM— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 3, 2024