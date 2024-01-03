İfadeye çağrıldığı iddia edilmişti: Fatih Altaylı'dan açıklama

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öne sürülen gazeteci Fatih Altaylı, açıklama yaptı. Altaylı, "Herhangi bir şekilde ifadeye çağrılmadım. Çağrılırsam da şaşırmam. İlk kez çağrılmış olmam" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı iddia edilen gazeteci Fatih Altaylı, "ifadeye çağrılmadığını, ancak çağrılırsa da şaşırmayacağını" söyledi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gazeteci Fatih Altaylı hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu. DHA, Altaylı'nın soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığını öne sürdü.



T24'ün ulaştığı Fatih Altaylı ise ifadeye çağrılmadığını söyledi. İddialara ilişkin T24'e konuşan gazeteci Altaylı, "Herhangi bir şekilde ifadeye çağrılmadım. Çağrılırsam da şaşırmam. İlk kez çağrılmış olmam" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Demirören Haber Ajansı (DHA) ve Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy için "Eline sağlık" yazdığı paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.

AA, ayrıca Altaylı'nın 24 Aralık 2023'te YouTube'da yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma başlatıldığını yazmıştı.