İftara üç buçuk saat kala yüzlerce metrelik “ücretsiz yemek” kuyruğu

İstanbul’da Maltepe Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırının önündeki uzun iftar kuyruğu derin yoksulluğun en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

Haber Merkezi

Ülkede ekonomik kriz ve yoksulluk her geçen gün büyüyor. Milyonlarca yurttaş yoksulluk nedeniyle sağlıklı beslenemiyor.

İstanbul’da Maltepe Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırının önündeki uzun kuyruk ise derin yoksulluğun en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Kentte iftar saatinin 19.30 olmasına rağmen saat 16.00’dan itibaren gencinden yaşlısına yüzlerce kişi iftar çadırı önünde kuyruğa girdi.

İftar vaktine üç buçuk saat kala sıraya giren yurttaşlar iktidara tepki göstererek, “Bizi bu hale düşüren iktidar utanmıyor ama biz bu halde olduğumuz için utanıyoruz” dedi.