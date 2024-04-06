Iğdır’da “Erdoğan fotoğrafını indirme” tartışması: DBP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

DEM Parti’nin belediyeyi kazandığı Iğdır’da, belediyeden Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek için talimat verdiği iddia edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Iğdır Valisi Ercan Turan, “Iğdır ilinde hiç kimsenin racon kesmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler sonrası DEM Parti’nin yönetimine geçen Iğdır Belediyesi’nden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek için talimat verdiği iddia edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Vali Turan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Iğdır Belediyesi’nde yaşananlarla ilgili şöyle konuştu:

"En son enteresan bir hadise yaşadık, Iğdır kamuoyuyla buradan paylaşıyorum. Bununla ilgili de Cumhuriyet Savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. 2 Nisan Salı günü saat 08.45 ile 10.15 arasında halen belediye başkan vekili olarak uhdemde bulunan belediye binasına gelen Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Mehmet Sekman, belediyede açığa aldığım Bilgi İşlem Müdürü Tekin Severli ve iki belediye personelini yanına alarak başkanlık makamı başta olmak üzere tüm binayı dolaşmışlar. Memurlarımızı tehdit etmişler, gözdağı vermişler ve atamayı düşündükleri başkan yardımcıları için odaların düzenlenmesine karar vermişler. Böyle bir haksızlık yapmışlar, üzülerek dün gece öğrendim. Bu konuda da gereken çalışmaları başlattık ve soruşturmayı da açtık."

“DEVLET BÜYÜKLERİ” SAVUNMASI

Turan, başkanlık makam odasına giren Sekman ve Severli'nin “devlet büyüklerine karşı beyanlarda bulunduğunu” iddia ederek, şöyle devam etti:

"Biz bunu savcılığımıza ilettik, kamera kayıtlarımızı gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını indirmeye yönelik talimat vermişler. Başkanın talimatı bu deyince orada bizim bina sorumlumuz net bir şekilde bunlara cevap vererek böyle bir şeyin olamayacağını, şu an belediye başkanının, Başkan Vekili Ercan Turan olduğunu ve bu tür şeylerin hoş olmadığını beyan etmiş. Daha sonra bu insanlar belediyede açığa aldığımız bilgi işlem müdürünün odasına gitmiş. Burada DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk ve kızı Berivan Selçuk'un da dahil olduğu yaklaşık yirmi dakikalık toplantı yapmışlar. Bu toplantının içeriğiyle ilgili tespitlerimizi daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağız."

Olayda adı geçenlerle ilgili hukuki sürecin başlatıldığına dikkati çeken Turan, "Iğdır ilinde hiç kimsenin racon kesmesine, memurları, kamu görevlilerini ve insanları tehdit etmesine, devlet büyüklerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda da Cumhuriyet Savcılığımıza şikayetçi olunmuş, bunlarla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Hukuk karşısında kimin ne suçu varsa bu noktada hesap vereceğini ve bunun en yakın takipçisinin de bizim olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşıyorum." İfadelerini kullandı.