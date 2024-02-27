"İğneada Caz Maz" için geri sayım başladı

"İğneada Caz Maz" programı 8-10 Mart tarihlerinde müzikseverler ile buluşacak.

8-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan "İğneada Caz Maz" etkinlikleri kapsamında müzikseverler farklı disiplinlerden sanatçılar ile bir araya gelecek.

3 gün sürecek olan programda ; solo projesi ile besteci ve gitarist Mert Pekduraner, Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenlerinden Kubilay Kan Quartet, ses ve frekanslarla örülü yaşam yolculuğundan beslenerek hayat bulan elektro-akustik proje Sonic Alchemy, geçtiğimiz yıl yayınladığı 'Bir Başına' albümü ile dikkat çeken vibrafoncu Can Tutuğ performansları ile sahne alacak.

Etkinlikte ayrıca Onur Diner, Dada ve DJ BEY katılımcılara DJ performansları ile sahne alacak.

MÜZİK İLE SINIRLI KALMAYACAK

İğneada Caz Maz'ın müzik dışındaki yan etkinlikleri de sunacak.

Bu kapsamda Derin Burnaz ile bedensel, zihinsel ve duygusal denge sağlayan bir aktif meditasyon Osho Chakra Breathing, Doruk Aysan ile İğneada’nın Hatha ve Restoratif Yoga seansları, Ses Kaşifi, besteci ve şarkıcı Nilüfer Ormanlı ile Sound Healing, koreograf ve eğitmen kimliğiyle de öne çıkan Şaziye Özlem Turan ile Baksı Dansı Atölyesi ve Saye Özçelik ile Nihale Atölyesi gibi etkinliklerle katılımcılarına farklı bir program sunuyor.