İhaleden kaçmak için paravan lise

Eğitim İş tarafından Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu ve Isparta ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında usulsüz alışveriş yapıldığı iddia edildi. Bakanlık usulsüzlük için soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

Ülke genelinde yapılan ihlaller ve usulsüzlükler her alana sıçramış durumda. Yeni bir usulsüzlük iddiası bu sefer de Isparta’da bir meslek lisesinden geldi. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu ve Isparta ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında usulsüz alışveriş yapıldığını açıklayarak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Meslek liselerinin çocuk işçi pazarına ve merdiven altı atölyelerine dönüştürüldüğünü vurgulayan Özbay, artı bu liselerin ihalelerden kaçmak için paravan olarak kullanılmaya başlandığını da ifade etti. Kısa bir zaman önce mobbing iddiaları ile gündeme gelen TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, bu kez döner sermaye işletmesinden yaptığı satışlarla dikkat çektiğini belirten Özbay, “Isparta ve Burdur Milli Eğitim müdürlükleri, toplu şekilde temizlik ve hijyen araç gereçlerine ihtiyaç duyuyor. Normalde Kamu İhale Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri gereğince açık ihale usulüyle gerçekleşmesi gereken bu tür alımlar için kanundaki tek istisna, Döner Sermayesi olan ve üretim yapan okullardan ürettikleri ürünleri ‘doğrudan temin’ yoluna gidilebilmesi. Isparta ve Burdur milli eğitim müdürlükleri de bu kanuni boşluktan faydalanarak, ürünleri ihalesiz biçimde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden alıyor. Buraya kadar büyük bir sorun yok gibi görünse de tüm skandallarda olduğu gibi burada da şeytan ayrıntıda gizlidir” dedi.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA

Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulun üretmediği birçok malzemeyi ve ürünü iki milli eğitim müdürlüğüne sattığının tespit ettiğini ve bunun için soruşturma başlattığının altını çizdi. Müdürlüklere yapılan satışları açıklayan Özbay, “Okulda bulunan Kimya Teknolojileri bölümüne ait döner sermaye işletmesi yasal olarak sadece çamaşır suyu, yüzey temizleyici ve cam sil üretebildiği halde milli eğitim müdürlüklerine yapılan satış listesinde antibaktariyel sıvı sabun, termometre, bulaşık deterjanı, temizlik bezi, çöp kutusu gibi malzemeler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Sorumluların görevden alınması gerektiğini belirten Özbay, “Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan bu usulsüzlüğü münferit olarak değerlendirmek, resme eksik bakmak olacaktır. Bu okuldaki skandal, mesleki liselere ticari işletmeler gibi bakanların yönettiği bir eğitim sisteminde yaşanabilecek olanların kısa bir fragmanıdır” diye konuştu.