İHD: Metin Can ve Hasan Kaya’yı unutmayacağız

Haber Merkezi

İHD, gözaltına alındıktan bir hafta sonra işkence edilmiş şekilde cenazeleri bulunan yöneticileri Metin Can ile üyeleri Hasan Kaya’yı anarak “İnsan haklarını savundukları için devletle irtibatlı karanlık güçlerin hedefi oldular. Onları unutmayacağız.” diye belirtti.

İnsan Hakları Derneği (İHD), 21 Şubat 1993 yılında kaçırılıp gözaltına alınan ve 27 Şubat günü 1993 günü işkence edilmiş bedenleri Elazığ-Dersim yolu üzerindeki Dinar Köprüsü altında bulunan İHD Elâzığ Şube Başkanı Avukat Metin Can ile üyeleri Dr. Hasan Kaya’ya ilişkin yazılı açıklama yaptı. “İnsan Hakları Savunucuları Susmadı, Susmayacak” başlığı ile yapılan açıklamada, “Metin Can ve Hasan Kaya her koşulda herkes için savunulması gereken insan hakları değerlerini savundukları için devletle irtibatlı karanlık güçlerin hedefi oldular.” denildi.

Açıklamada, "Av. Metin Can ve Dr. Hasan Kaya tam da bu ilkeler ışığında hak savunuculuğu yaptıkları için karanlık güçlerin hedefi oldular. 31 yıl önce kaybedilen ve katledilen Av. Metin Can ve Dr. Hasan Kaya’nın katledilen ve binlerce ‘faili belli’ cinayetten sorumlu olanların bulunması için İHD ve Kayıp Yakınları kesintisiz mücadelesini sürdürmektedir. Avukat Metin Can ve Dr. Hasan Kaya arkadaşlarımızı katledilişlerinin 31. yılında sevgi ve minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.