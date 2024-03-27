İhraç edilen 34 ürün sınırdan geri gönderildi

Haber Merkezi

AB’nin 'Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi’ olan RASFF verilerine göre Şubat 2024'te Türkiye’den Avrupa ülkelerine ihraç edilen 34 üründe yasaklı maddelerin yüksek miktarda kullanıldığı tespit edildi. Ürünlerin 18’i sınırda reddedildi.

Yeşil Gazete’nin haberine göre, mandalinadan kuru kayısıya, helvadan sumak tozuna kadar birçok farklı ürünün bildirim aldığı listede ürünlerin 18’i sınırda reddedilirken, 16’sı ülkelere giriş sağlayabildi. Sınırda reddedilen ürünlerin ise akıbeti bilinmiyor. Diğer gıda ürünleri, evcil hayvan maması, kuruyemiş, fındık ve tohumlar, meyve ve sebze, otlar ve baharatlar ve şekerleme gibi altı farklı kategorinin olduğu liste bulunuyor.

21 farklı ürünün bildirim aldığı listede en çok bildirim alan gıda ocak ayında da olduğu gibi kuru incir olurken kuru incire en yakın gıda yine Antep fıstığı oldu. Listede çeşitli tohumların ve mamanın olması da dikkat çekti.