İhvan üyesi Mısırlı kadın İstanbul'da gözaltına alındı: Sınır dışı edilecek

Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesi 51 yaşındaki Ghada Naguib, İstanbul Başakşehir'de bulunan evinde gözaltına alındı. Naguib'in Kahire'ye sınır dışı edilebileceği belirtiliyor.

Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesi Ghada Naguib, İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Pazartesi günü gözaltına alınan Naguib’in oğlu Hisham, Middle East Eye’a verdiği demeçte, annesinin Türkiye’de sivil polisler tarafından "herhangi bir gerekçe gösterilmeden" tutuklandığını ve Kahire’ye sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Hisham, bir polisin Pazartesi gece yarısından sonra annesinin Malatya’ya götürüldüğünü söylediğini kaydetti.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞMESİYLE BASKILAR ARTTI

Hisham, 2020 yılında Mısır vatandaşlığından çıkarılan annesinin neden gözaltına alındığını bilmediğini ancak Mısır-Türkiye ilişkilerinde normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte ailesinin ailesinin Türk yetkililer tarafından tehdit edildiğini söyledi.

“Mısır ve Türk hükümetleri müzakerelere başladığından beri anneme sosyal medyada yazmayı bırakması yönünde pek çok tehdit geldi” diyen Hisham, tehditlerin telefon yoluyla ve istihbarat yetkilileriyle yapılan yüz yüze görüşmeler aracılığıyla gerçekleştiğini iddia etti.

Ghada Naguib, eşi Hişam Abdullah ve çocuklarıyla birlikte 2015 yılında ülkesini terk etmesinin ardından vatandaşlıktan çıkarılmıştı.