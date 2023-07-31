İİT, Kuran yakma eylemleriyle ilgili AB'ye heyet göndermeye karar verdi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kuran yakılmasından duyulan rahatsızlığı ifade etmek için Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna heyet gönderme kararı aldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kuran yakılmasından duyulan rahatsızlığı ifade etmek için Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna heyet gönderme kararı aldı.

Kuran yakma eylemlerini ele almak amacıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yapılan yazılı açıklama, İİT'nin sayfasında yayımlandı.

Açıklamada, İsveç ve Danimarka'da Kuran'a yönelik eylemlerin şiddetle kınandığı ifade edildi.

İİT'nin, ifade özgürlüğü adı altında yapılan bu tür eylemlerin tekrarlanmasının önüne geçecek önlemleri alması için AB Komisyonuna heyet gönderme kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada, İİT üyesi ülkeler, Kuran'ın yakıldığı ülkelerle ilişkilerini gözden geçirerek gerekli pozisyonu almaya çağrıldı.

Bu bağlamda, üye ülkelerden, İsveç ve Danimarka'daki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çağırmak da dahil olmak üzere siyasi adımlar atmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, Müslümanlara ve İslam'ın sembollerine yönelik saldırıların derinlemesine değerlendirilmesi için İİT Yürütme Kurulunun İslamofobi hakkında olağan bir toplantı düzenlemesi çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kuran yakma vb. eylemler yoğunlaştı.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kuran yaktı. Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran yaktı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yaktı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kuran'ı ve Irak bayrağını ayağıyla çiğnedi.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kuran yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kuran'ı ateşe vermişti.