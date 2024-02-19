IKEA işçileri haklarını istiyor

Emek Servisi

IKEA işçileri, düşük zam oranlarına karşı mücadele edeceklerini duyurdu. Sosyal medyada "IKEA Emekçileri Birleşiyor Platformu"nu oluşturan işçiler, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile dayatılan yüzde 50'lik zam oranını kabul etmediklerini açıkladı.

En az yüzde 70 zam talep ettiklerini duyuran işçiler yaptıkları açıklamada, "Yetkili sendika 9 yıldır işçileri memnun eden bir TİS’e imza atmadığı için, işçilerin daha çok hak kaybına uğradığı, işçilerin maaşlarının açlık sınırına çekildiği duruma geldi. İşçiler TİS’te haklarını alamadı. TİS’te yüzde 50 zam yapıldı fakat devletin yaptığı zam olan yüzde 49’un üstüne yüzde 50 zam değil, yani geçen senenin brütü üzerine yüzde 50 bir zam yapıldı. İşçiler yüzde 1 zam alabildi diyebiliriz. 17 bin 2 lira değil de bunun yaklaşık 100-150 lira üstü bir ücrete tekabül ediyor. İşçilerin beklentisini karşılamadı, sonuçlarını göreceğiz. Bu sonuca karşı mücadele vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.