Ikea, tüm dünyada fiyat indirimine gidiyor

Ikea, küresel enflasyonun azalması ve yatırımlarını artırması ile birçok ülkede fiyat indirimine gidiyor.

İsveç merkezli mobilya şirketi Ikea, 2022'de uygulamaya konulan fiyat artışlarını geri çekmeyi hedefleyerek 2024'teki fiyat indirimlerini küresel pazarlarda daha da genişletiyor.

Fiyatlarda yapılacak aşağı yönlü revizyonun nedeni olarak nakliye ve hammadde maliyetlerinin düşmesi öne çıkıyor.

Ikea mağazalarının en büyük sahibi Inkga Group'un perakende sorumlusu Tolga Öncü konuya dair CNBC'ye yaptığı açıklamada "Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda bunu yapıyoruz" dedi.

"BİRÇOK İNSAN 'DAHA İNCE CÜZDANLARA' SAHİP"

Öncü "Artık Ikea gibi şirketlerin kârlılıktan ziyade fiyatlandırmaya yatırım yapma zamanı geldi. Artık birçok insan 'daha ince cüzdanlara' sahip. Avrupa'da Eylül ayında başlayan fiyat indirimleri hem müşteri sayısında hem de satılan ürünlerde artışa neden oldu" ifadelerini kullandı.

Ingka’nın Ocak ayında yaptığı bir açıklamaya göre; şirketin Kanada’da bin 500'den fazla ürünün fiyatını düşürmek için 55 milyon Euro'luk yatırım yapması ile birlikte popüler Billy kitaplığın fiyatı yüzde 20 oranında düştü.

Kaynak: BloombergHT