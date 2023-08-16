İki başlı yılan yeniden hayvanat bahçesinde

ABD'nin Teksas eyaletindeki 'Pancho ve Lefty' isimli iki başlı yılan, uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden hayvanat bahçesine getirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde, uzun süredir tedavi gören iki başlı yılan hayvanat bahçesine geri döndü. İki kafası, iki beyni ve bir gövdesi olan 'Pancho ve Lefty', 2021'de boynunda meydana gelen bir zedelenme nedeniyle tedavi altına alınmıştı. İki başlı yılan, yaklaşık 2 sene süren tedavinin ardından Cameron Park Hayvanat Bahçesi'ne geri getirildi.

"İKİ FARKLI YÖNE GİTMEYE ÇALIŞTIĞI İÇİN ZARAR GÖRDÜ"



Cameron Park Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, "Muhtemelen tek vücuduna çelişkili komutlar veren iki beyni olduğu için vahşi doğada uzun süre hayatta kalamazdı, bu nedenle hareketleri tipik tek başlı yılanlardan daha düzensiz koordinasyondadır" ifadelerine yer verildi. Yılanın, iki farklı yöne gitmeye çalışması nedeniyle boynunun hasar gördüğü aktarıldı.

"SAĞ BEYİN DAHA BASKIN"



Cameron Park Hayvanat Bahçesi'nde sürüngenler ve amfibilere bakan Maddie Michels-Boyce isimli görevli, sağ beynin 'komuta merkezi' görevi gördüğünü aktardı. "Sağ beyin çok daha baskın ve nereye gittiklerini kontrol etme eğiliminde" diyen Michels-Boyce "Sol kafa ara sıra yemek yiyor ama görünüşe göre çoğunlukla sağ kafanın gitmek istediği yere gidiyor" ifadelerini kullandı.