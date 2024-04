İki belediye kazanan SOL Parti’den ilk değerlendirme: Yeni bir sosyalist ufuk için…

SOL Parti, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"31 Mart yerel seçimlerinin en net sonucu tek adam rejiminin ezici yenilgisidir.



Kazanan 21 yıldır bıkmadan, usanmadan, boyun eğmeden siyasal İslamcı faşizme direnen halkın birleşik iradesidir.



Her türlü hile ve zorbalıkla; tarikatı, mafyası, çetesiyle en gerici güçlerin destekleriyle ayakta kalabilen çürümüş tek adam rejimi için yolun sonu görünmüştür.



AKP ile birlikte onu ayakta tutmak için saf tutan MHP ve onların safına geçen İYİP de iktidarın tükenmişliğinin parçası olmaktan kurtulamamıştır.

Şırnak ve Ağrı başta olmak üzere Kürt illerinde pek çok yerde taşıma oylara, kirli manipülasyon ve hilelere rağmen boyun eğmeyen halk kayyumlarla gasp edilen iradesine sahip çıkarak, kazanmıştır.



Şimdi, ölüme terk ettikleri emekliler, gelecek umudu bırakmadıkları gençler kadınlar, yoksulluğa ve sefalete mahkum edilen işçiler köylüler olarak birleşerek bu zalim tek adam rejimine son vermek için mücadeleyi büyütme zamanıdır.

SOL Parti bu seçimlerde de AKP ve MHP blokunun güç kazanmaması için mücadele ederken; aynı zamanda kimi yerel noktalarda devrimci bir yerel yönetim anlayışını güçlendirmek için çalıştı.



Bu çabalarımız sonucunda Dersim’in Hozat ilçesi ve Aksaray’ın Saratlı beldesinde halkımız bu devrimci anlayışa sahip çıkarak SOL Parti’yi iktidara taşıdı. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde de iddialı bir çalışma yürütmemize karşın çabalarımız kazanmaya yetmedi.



SOL Parti Hozat’ta ve Saratlı’da halkın kendi kendini yönettiği kamucu, ekolojik ve demokratik bir devrimci yerel yönetim deneyimlerini yaratarak muhalefete yeni bir sosyalist ufuk kazandırmak için var gücüyle çalışacaktır.



Kaybetmiş olsak da Kemalpaşa’da, Defne’de ve her yerde halkın sorunlarını halkın dayanışması ve örgütlü gücüyle çözecek devrimci mücadeleyi geliştirmekten asla vazgeçmeyeceğiz.



Tüm halkımızı şimdi bu ceberrut rejimden kurtulmak için birleşerek mücadele etmeye; sosyalizmin yıldızının parladığı her deneyimi sahiplenmeye ve bu yolda birlikte yürümeye çağırıyoruz."