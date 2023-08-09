İki bin emekçinin maaşı yedi aydır ödenmiyor

Ahin ASLAN

Tanzanya Demiryolu İnşaatı'nda 7 aydır çalışan 2 bine yakın işçinin maaşları Yapı Merkezi tarafından ödenmiyor. Dev Yapı-İş Sendikası, Yapı Merkezi'nin İstanbul ve Tanzanya’daki merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. “Siyasi iktidardan destek alarak Afrika’nın birçok ülkesinde demiryolu ihalesi alan Yapı Merkezi, Tanzanya’nın en büyük demiryolu inşaatında yaklaşık 7 aydır 2 bin inşaat işçisini maaşlarını ödemeden köle gibi çalıştırıyor” denilen açıklamada, emekçilerin açlığa mahkûm edildiği belirtildi.

Tanzanya’daki 2 bin inşaat işçisinin günlerdir seslerini duyurmaya çalıştığına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yapı Merkezi Holding çalıştırdığı 2 bin Türkiyeli işçinin alın terini, çoçuğunun rızkını gasp etmek mi istiyor? Bu vicdansızlıktır, bu utanmazlıktır, bu işçileri ve ailelerini açlığa sefalete mahkûm etme pervasızlığıdır. Disk Dev Yapı İş Sendikası olarak bu durumu kabul etmiyoruz. İşçileri patronların insafına terk etmeyeceğiz. Bu pervasızlığa, bu vicdansızlığa sessiz kalmayacağız. İşçiler sizin karlarınızın servetinizin ortağı değildir. İşçilerin emeğinden alınterinden istiflediğiniz servetinizden azıcık feragat edin işçi arkadaşlarımızın 7 aydır ödemediğiniz maaşlarını hemen ödeyin.”