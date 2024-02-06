İki deprem arasına sıkışan bir ömür: 17 Ağustos'ta doğdu, 6 Şubat'ta hayata gözlerini yumdu
Hatay'daki Narlıca Mezarlığındaki 712 numaralı mezarda yatan Babacan Aydilek'in 17 Ağustos 1999'da dünyaya geldiği, 6 Şubat 2023'te ise yaşama gözlerini yumduğu ortaya çıktı
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Babacan Aydilek'in 17 Ağustos 1999 depreminde dünyaya geldiği ortaya çıktı.
Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya platformu X'te aktardığına göre Babacan'ın annesi, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depreminde enkaz altında kaldı.
Enkazdan kurtarılan anne aynı gün doğum yaptı ve Babacan Aydilek dünyaya geldi.
6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Aydilek, 6 Şubat 2023'te yaşama gözlerini yumdu.
Aydilek, Hatay'daki Narlıca Mezarlığı'ndaki 712 numaralı mezarda yatıyor.
Aydilek'in mezar taşında ise 99 depreminde enkazdan çıkarak oğlunu dünyaya getiren annesinin şu sözleri yer alıyor:
"Ben oğlumu 1999 depreminde dünyaya getirdim. Şimdi ise kaybettim."
Hatay'daki Narlıca Mezarlığındaki 712 numaralı mezarda 24 yaşındaki Babacan Aydilek yatıyor.— Alican Uludağ (@alicanuludag) February 6, 2024
Doğum tarihi: 17 Ağustos 1999
Ölüm tarihi: 6 Şubat 2023
Gölcük depreminde enkazdan kurtarılan ve aynı gün doğum yapan annesi mezar taşına "Ben oğlumu 1999 depreminde dünyaya getirdim.… pic.twitter.com/BJTJPyGJh9