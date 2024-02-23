İki dev bankanın TCMB analizi: Faiz artışı gelebilir

BofA ve Morgan Stanley ekonomistleri yılın ikinci çeyreğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışı yapabileceğini öngördü.

Bank of America (BofA) Securities ve Morgan Stanley, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeniden faiz artırması olasılığını göz ardı etmiyor.

BofA Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu yayımladığı notta “Ücret artışlarının talebe etkisi beklenenden daha güçlü çıkarsa, ikinci çeyrekte ek faiz artışları mümkün. Ancak bu bizim baz senaryomuz değil” dedi. İmamoğlu bu yıl için faiz indirimi öngörmedi.

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük ise “Politika faizinin yılın son çeyreğine kadar yüzde 45’te sabit tutulacağına ilişkin tahminimizi koruyoruz ancak ikinci çeyrekte ek faiz artırımı risklerinin arttığını görüyoruz” dedi.

Raporda “Enflasyon risklerinin daha güçlü vurgulanması, bizce, geçen aya kıyasla ek faiz artırımlarının daha muhtemel olduğu anlamına geliyor” değerlendirmeleri yer aldı.

Küçük, Merkez Bankası’nın ek faiz artırımı yapıp yapmayacağına karar vermeden önce Şubat ve Mart ayı enflasyon verilerini bekleyeceğini öngördü.