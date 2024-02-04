İki gündür aranıyordu: Çay ocağı işletmecisini öldürüp gömmüşler

Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisi Yıldırım Uyan'ın husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Uyan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

Güncel 04.02.2024 12:34 Giriş: 04.02.2024 12:34

Güncelleme: 04.02.2024 12:40 Kaynak: AA

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Konya'nın Güneysınır, ilçesinde çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan iki gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. Uyan'ın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, çay ocağı işleten ve Uyan ile 17 Ocak'ta kavga eden Ali Osman K'yi gözaltına aldı. Sorgusunda, yeniden tartıştığı Uyan'ı döverek öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü söylediği öğrenildi. Yıldırım Uyan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor. Görüntüler ortaya çıktı: İstanbul'da kaçırdıkları kişiyi vurup, araçtan attılar