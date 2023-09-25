İki gündür kayıptı: Down sendromlu Durukan Hamamcı'nın cansız bedeni bulundu

İzmir'in Karaburun ilçesinde ailesi tarafından 23 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunulan 30 yaşındaki down sendromlu Durukan Hamamcı'nın cansız bedeni bulundu.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 30 yaşındaki down sendromlu Durukan Hamamcı'nın iki gün süren aramalar sonucunda ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Durukan Hamamcı için 23 Eylül'de ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Alınan bilgiye göre, çalışmaların ikinci gününde ekipler Kösedere Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Arama çalışmalarında dron ve iz sürme köpekleri ile termal kameralar da kullanıldı. Çalışmalara AFAD da destek verdi.

AFAD ve jandarma ekipleri, evinin yaklaşık bir kilometre uzaklığında, Karaağaç mevkisine giden yolun kenarında Hamamcı'nın cansız bedenini buldu.

Hamamcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.