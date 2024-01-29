İki ilde yaklaşık 173 göçmen alıkonuldu

Haber Merkezi

Son 1 hafta içerisinde göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda yüzlerce göçmen alıkonuldu. Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 169 göçmen alıkonuldu. Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontroller ise sürüyor. Göçmenlerin, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi. Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alınırken, 3 araca da el konuldu. ​​​​​​​

Öte yandan Kırklareli'nde jandarmadan kaçan hafif ticari araçta bulunan 4 göçmen alıkonuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bir hafif ticari aracı takibe aldı. Araçtaki 4 göçmen ise alıkonuldu. Ekipler, araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.