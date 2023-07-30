İki kadın daha erkekler tarafından katledildi

Erkek şiddeti can almaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da iki kadın, tanıdıkları erkekler tarafından vahşice katledildi. KCDP de cinayetlere karşı dün eylem yaptı.

HABER MERKEZİ

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere her gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul Küçükçekmece'de 46 yaşındaki G. E. ile bir süredir tanıdığı erkek arasında tartışma çıktı. Şüpheli, G.E.'yi bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçtı. Sitede oturan yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede G.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin incelemesinin ardından G.E.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde de bir kadın cinayeti yaşandı.



Boşanma aşamasındaki Suzan Çalık ile Uğur Çalık, oturdukları binanın girişinde tartıştı.



Tartışma sırasında Uğur Çalık, Suzan Çalık’ı kesici aletle yaraladı. Arbede sırasında Uğur Çalık da yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suzan Çalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Uğur Çalık ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Suzan Çalık’ın cansız bedeni yapılan inceleme sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.



Yasaları uygulayın!



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, dün İzmir’de valilik önünde bir araya gelerek katledilen Ezgi Zerken’in katilinin bir senedir bulunamamasını protesto etti. Eylem yapan kadınlar, Zerkin’in 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında korunduğunu söyleyerek, yasanın etkin bir şekilde uygulanmadığını söyledi. Kadınlar, katilin hâlâ serbest olmasına da tepki göstererek yetkililere katilin bulunması yönünde çağrı yaptı.