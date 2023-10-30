"İki Kapı" Kasım ayında izleyici ile buluşacak: Aşık Veysel yapay zeka ile aramıza dönüyor

Senaryosunu yapımcı Turan Eser'in kaleme aldığı "İki Kapı" isimli belgeselin fragmanı, belgeselin resmi web sitesinde yayınlandı. 25 dakikalık belgeselin Kasım ayı içerisinde dijital platformlarda izleyici ile buluşacağı belirtildi.

UNESCO'nun 41. Genel Konferansı'nda aldığı kararla 2023 anma ve kutlama yıldönümlerine dahil edilen Aşık Veysel'in hayatını, eserlerini ve dünya görüşünü derinlemesine inceleyen 'İki Kapı' isimli belgesel yapım, çok yakında izleyiciyle buluşuyor.

Yapıma ilişkin fragman ise resmi internet sitesi olan www.ikikapi.com adresinde yayınlandı.

Zarafeti ve inceliğiyle anadolu aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Veysel Şatıroğlu’nun, Anadolu'ya ve Anadolu insanına bağlılığı, karşılaştığı çetin sınavlara rağmen büyütüp yaydığı yaşama sevinci, insana olduğu kadar doğaya da olan muhabbeti ve belki de en önemlisi, bunlara kaynaklık eden Alevi-Bektaşi kültürü İki Kapı ile ölümsüzleştiriliyor.

Aşık Veysel'in 50'nci ölüm yıldönümünde yayınlanacak olan "İki Kapı" belgeselinin yapımcılığı ve senaryosunu Turan Eser üstlendi.

Yapımda ayrıca yönetmenlik koltuğunda Onur Erbaş bulunuyor. Post-prodüksiyon ise Noetic Works tarafından üstleniliyor.

Belgesel yapımın müzikleri İskender Ozan Toprak’a, seslendirmesi ise Tolga Bare’ye ait.

Yapıma kaynak çalışmalarıyla destek olan Veysel Kaymak, Yüksel Işık ve Gündüz Şatıroğlu’nun yanı sıra, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, ABKM Neuss Cemevi, Alevitische Gemeinde Neuss ve Dormagen Pir Sultan Abdal Halkevi da kısmi destek veriyor.

AŞIK VEYSEL'İN FOTOĞRAFLARI YAPAY ZEKA İLE CANLANDIRILACAK

Belgesel yapım, teknolojik olarak da bazı ilklere imza atıyor.

Belgesel yapım, Aşık Veysel’in ikonik fotoğraflarının yapay zeka ile canlandırılması, yüzünün örneklenerek yeni görsellerinin üretilmesi ve hareketlendirilmesi gibi yöntemleri de kullanarak hayata geçirildi.

Midjourney ve RunwayML’in bu uzunlukta bir yapıma hayat vermesi, yayınlanan fragmanla birlikte dikkatleri üzerine topluyor.

25 dakikalık yapımın Kasım ayı içerisinde dijital mecralarda seyirciyle buluşmasının yanı sıra çeşitli kamu etkinlikleri aracılığıyla özel gösterimleri de planlanıyor.