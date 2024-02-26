İki kardeş silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada, saldırıya uğrayan kardeşlerden birisi ölürken, diğeri yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı baba ile oğlunu yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çiğdemli köyü yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Bayram Ali Büyüktuna (40) ile kardeşi Y.B. (30), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ü. ve oğlu M.Ü. ile konuşmak için buluştu. Bir süre sonra iki taraf arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Ali Büyüktuna göğsünden, yanında bulunan kardeşi Y.B. ise ayağından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Bayram Ali Büyüktuna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağ ayağına isabet eden kurşunla yaralanan kardeşi Y.B’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayın ardından otomobil ile kaçan zanlı baba ile oğlunu yakalamak için çalışma başlattı.



