İki kardeş zehirlenerek yaşamını yitirmişti: Doğalgaz firmasından açıklama

Manisa’da iki kız kardeşin doğalgaz kombisinin bacasının çıkması sonucu sızan karbonmonoksitten zehirlenip hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan Aksa Manisa Doğalgaz şirketi, kullanılan konuttaki doğalgaz arzının "kendilerine bildirilmeden sağlandığını" ifade etti. Şirketin açıklamasında, “evde doğalgaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı” veya “yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı”, ayrıca “menfezin kapatıldığı” belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksa Manisa Doğalgaz şirketi, Leman Nur Yalçın (22) ve Ayşe Yalçın (16) adlı iki kız kardeşin evlerinde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

“12 Ocak Cuma günü Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşen, muhtelif mecralarda yer alan ve adli soruşturma sürecinin henüz devam ettiği olayda, birkaç gün önce yerleştikleri konutta ikamet eden iki vatandaşımızın doğal gaz kombi bacasının bağlantısının doğru yapılmaması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” ifadeleriyle başlayan açıklamada, kombi bacasının yerinden oynatıldığı ya da bağlantısının eksik yapıldığı iddia edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan ilk incelemeler sonucunda meskende doğalgaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı ve/veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, yeni taşınılan konutta tarafımıza bildirilmeden doğalgaz kullanımına başlandığı belirlenmiştir. Ayrıca buna bağlı olarak güvenli gaz arzının sağlanması için gerekli kontrollerin yapılamadığı, ayrıca ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı saptanmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Olay, dün (12 Ocak) saat 05.00 sıralarında, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Sabaha karşı mutfağa giden Tayyibe Limanlar (40), kızları Leman Nur Yalçın (22) ve Ayşe Yalçın'ın (16) mutfakta hareketsiz olduğunu gördü. Anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde kız kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinde, evde yoğun gaz kokusu tespit edildi. Durum, doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerine bildirildi.

İki kız kardeşin cansız bedenleri, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenazeler, dün öğle saatlerinde Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan, Tayyibe Limanlar ve iki kızının, oturdukları evi 3 gün önce kiraladığı öğrenildi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Limanlar'ın, en küçükleri olan diğer kızının ise öğrenci olduğu, Manisa'nın Yeşilköy Mahallesi'ndeki babasıyla yaşadığı öğrenildi.