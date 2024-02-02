İki kentte 'MOSSAD' operasyonu

İsrail’in istihbarat teşkilatı MOSSAD’a bilgi sattığı ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi satmakla suçlanan 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamda, MOSSAD ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. Öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla para karşılığı MOSSAD'a sattığı belirlenen 9 kişinin yakalanması için İstanbul ve İzmir'de MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kaynakları; operasyonun MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik ilk operasyon olmadığını, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.