İki kişi öldü, köprü çöktü

Haber Merkezi

Fırtına ve sağanak can yine aldı. Zonguldak’ta meydana gelen heyelanda tek katlı bir ev yıkıldı; Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar göçük altında kaldı. Dün yeniden başlayan arama çalışmalarında anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

Meydana gelen ikinci bir heyelanda ise 21 kişi yaralandı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle evlerin giriş ve bodrum katları su bastı, Değirmentepe köyüne ulaşımı sağlayan geçici köprü yıkıldı. Malatya’da da sağanak sonrası dereler taşarken, Koşar mahallesinde bulunan köprüde ise göçük meydana geldi.