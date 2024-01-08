İki rakı grubuna daha zam: 70'lik rakının fiyatı 1000 TL'ye dayandı

TBYD Başkanı Erol Dündar, iki gruba ait rakılara yüzde 35'i aşan oranda zam geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Beyler Beyi iki ayrı rakı grubuna yüzde 35 zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, grubun en pahalısı 300'lük rakı 6 bin TL olurken en ucuzu 35'lik rakı 345 lira oldu.

Zamlarla birlikte en düşük 70'lik rakı fiyatı ise 650 lira olarak belirlendi.

Ancak zamlı listede 70'lik rakının farklı çeşitlerinin fiyatı 1000 TL'ye kadar dayandı.

Dündar'ın aktardığı yeni zamlarla birlikte 70'lik rakılar, 899 ve 990 liraya satışa sunulacak.

Beyler beyi rakı gurubuna #ZamGeldi

Zam yağmuru devam ediyor. pic.twitter.com/B3CEBkolhI — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 8, 2024

Dündar, yapılan zam oranlarının yüzde 35'i aştığını belirtti.