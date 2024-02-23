İki şirketin daha halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu, iki şirketin halka arzını onayladı. Kurul, Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin pay başına 11,33 liradan, Artemis Halı AŞ'nin 25,35 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ ile Artemis Halı AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK bültenine göre Kurul Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin pay başına 11,33 liradan, Artemis Halı AŞ'nin 25,35 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

İŞ BANKASI'NA SERMAYE ARTIRIM ONAYI

Türkiye İş Bankası AŞ'nin 15 milyar lira, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 70 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu da onaylayan SPK, Deniz Faktoring AŞ'nin 8 milyar lira, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri AŞ'nin 6 milyar 900 milyon lira, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 989 milyon lira, Bilkom Bilişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar 350 milyon lira ve Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptığı belirtilen 47 web sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemi başlatılmasına, 3 kişi ve 1 internet sitesi içerik sağlayıcıları ile adına kayıtlı telefon hattı kullandıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.