İki tren çarpışmıştı: Endonezya'daki kazada can kaybı arttı

Endonezya'da dün sabah saatlerinde 2 yolcu treni çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 görevli çalışan öldü, 23'ü hafif olmak üzere 29 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Endonezya’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4, yaralı sayısı ise 29 olarak açıklandı.

Endonezya polisi, Batı Java bölgesinde dün meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23’ü hafif olmak üzere 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

TRENLERDEN BİRİNDE 287 YOLCU BULUNUYORDU

Yaralıların Cicalengka Bölge Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirten polis, hayatını kaybeden 4 kişinin tren yollarında çalışan görevliler olduğunu ifade etti.

Yetkililer, çarpışan yolcu trenlerinin birinde 287 yolcu olduğunu diğerinde ise 191 yolcu olduğunu kaydederek kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.