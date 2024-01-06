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İki tren çarpışmıştı: Endonezya'daki kazada can kaybı arttı

Endonezya'da dün sabah saatlerinde 2 yolcu treni çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 görevli çalışan öldü, 23'ü hafif olmak üzere 29 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Dünya
  • 06.01.2024 14:26
  • Giriş: 06.01.2024 14:26
  • Güncelleme: 06.01.2024 14:41
Kaynak: DHA
İki tren çarpışmıştı: Endonezya'daki kazada can kaybı arttı
Fotoğraf: DHA

Endonezya’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4, yaralı sayısı ise 29 olarak açıklandı.

Endonezya polisi, Batı Java bölgesinde dün meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23’ü hafif olmak üzere 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

TRENLERDEN BİRİNDE 287 YOLCU BULUNUYORDU

Yaralıların Cicalengka Bölge Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirten polis, hayatını kaybeden 4 kişinin tren yollarında çalışan görevliler olduğunu ifade etti.

Yetkililer, çarpışan yolcu trenlerinin birinde 287 yolcu olduğunu diğerinde ise 191 yolcu olduğunu kaydederek kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

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