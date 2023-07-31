İki yıl geçti, katliam hâlâ aydınlatılmadı

Haber Merkezi

Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledildiği saldırının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen olayın arka planı aydınlatılmadı. Olayla ilgili bir kişinin tutuklandığını belirten Çetin Dedeoğulları, "Kamera olmasa onu bile tutuksuz yargılayacaklardı" dedi. Konya’nın Meram ilçesinde 7 kişinin katledildiği Dedeoğulları ailesine yönelik saldırının üzerinden 2 yıl geçti.

Keleş ve Çalık aileleri, 12 Mayıs 2021 tarihinde Dedeoğulları’na ilk saldırıyı gerçekleştirdi ve saldırıda 4’ü kadın 7 kişi yaralandı. Saldırganlardan 7’si tutuklandı. Ancak 2 ay geçmeden hepsi tahliye edildi. Tahliye kararının üzerinden 18 gün sonra, yani 30 Temmuz’da ise Dedeoğulları’na yönelik ikinci saldırı gerçekleşti.

İkinci saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi katledildi. Kamera görüntülerinde saldırganın Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı. İfade ve dava sürecinde sanık Altun, olayı tek başına yaptığını iddia etti. Öcesinde yaşananlar ise sanık Altun’un finanse edildiğine dair soruları akıllara getirdi. Altun’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Çetin Dedeoğulları, yargı sürecine işaret ederek, verilen cezanın yeterli olmadığını kaydetti.

Dedeoğulları, “Somut deliler ortaya çıktıkça cezasızlık politikasına daha çok yükleniyorlar. Adaletin sağlanacağına inanmıyorum. Adaletin yerini bulması için sonuna kadar bu işin takipçisi olacağım.”